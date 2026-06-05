Revista Perfil

Gabriela Traña: la corredora olímpica que hoy enseña a las personas a alimentarse mejor

Detrás de las medallas y las maratones existe una mujer profundamente familiar, disciplinada y convencida de que la nutrición y el movimiento pueden transformar la salud de las personas.

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Por Heilyn Gómez V
Gabriela Traña Nutricionista
“Lo que uno vive como atleta no se aprende en un libro”. Gabriela Traña Nutricionista (John Durán/John Durán)







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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

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