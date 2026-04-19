Revista Dominical

Vicepresidentes de Laura Fernández vienen de las entrañas de Liberación y la Unidad: Conozca a Francisco Gamboa y a Douglas Soto

Francisco Gamboa y Douglas Soto acompañarán a Laura Fernández por los próximos 1500 días, por eso, le explicamos de dónde vienen y para dónde van

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Por Roger Bolaños Vargas

En la política las leyes más elementales de la naturaleza no aplican. Los ríos sí se devuelven y el agua no siempre moja. Por eso, una fórmula presidencial que promete acabar con “las castas” y “los de siempre” puede estar conformada por exintegrantes de esos grupos “de la élite”. No ocurre solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Esta misma semana Péter Magyar derrotó en Hungría al político que alguna vez admiró y cuyo partido integró, Viktor Orbán.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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