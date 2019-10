Si a través de la imaginación me pudiera introducir en esta fotografía, retornaría a la infancia y al sitio donde nací. Podría identificar la callecita de piedra en San Francisco de Goicoechea, setenta y cinco metros al norte de la iglesia de ladrillo. El templo católico sigue ahí, bajo soles, lunas y lluvias, viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá que frecuenté muchos años después en mis largas caminatas por las calles de Madrid. De sur a norte y de norte a sur, la senda de San Francisco me lleva a ubicar el sitio exacto donde una mujer partera atendió a mi madre en la casa de madera que ya no existe, pero sí el lugar de mi nacimiento. Al frente se divisaba el tajo o el potrero donde pastaba el ganado y rodaban las carretas con bueyes, cargadas de café maduro. Los domingos había fútbol distrital con marcos de madera y carretillos con cal viva que los peones de la hacienda Tournón esparcían para dibujar las áreas, las líneas laterales del campo y el punto de penal. Si esa falta de penal se producía durante el partido, chicos y grandes corríamos en tropel a situarnos detrás del marco para apreciar, en primer plano, el afán del guardameta, su tapada espectacular, o el sonido seco y sordo del balón de cuero contra el tejido de cáñamo. De norte a sur, la callecita de piedra, ahora de asfalto, daba a la avenida principal y a la cuenca del río Torres en las inmediaciones del Parque Bolívar, parajes que recorríamos con nuestros bolsillos de pantalones cortos, repletos de nísperos, cases y guayabas. Aquel paisaje bucólico, casi campesino, a cinco minutos del centro de San José, ya no existe. Las torres y las mega construcciones, manifestaciones implacables de la modernidad y el progreso, fueron sepultando a la otrora tacita de plata, como llamaban los abuelos a la entonces coqueta ciudad capital.