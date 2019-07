Sabemos también que no solo nuestros sentidos limitan nuestras percepciones, sino que, además, somos naturalmente propensos a ser víctimas de sesgos cognitivos. Que tendemos a ver sólo aquello que confirma nuestras concepciones previas; que no somos buenos calculando probabilidades; que, dependiendo de cómo nos cuenten algo, podemos concluir cosas diferentes, etc, etc, etc.