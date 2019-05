La soledad no es mala, per se, y uno puede sentirse cómodo en ella, al menos algún tiempo, o alguna parte del tiempo. Pero no es el estado natural del ser humano, y puede ser ser una experiencia atroz cuando se transforma en aislamiento. Ese aislamiento que parece crecer como una mancha en unas urbes cada vez más densamente pobladas y entre personas cada vez más “conectadas” digitalmente, pero desvinculadas socialmente. Porque quizás, como ya nos ha sucedido en otros ámbitos, hemos creado estructuras extremadamente complicadas, que ya no entendemos y, menos aún, podemos controlar. O, simplemente, estamos estirando, más allá del límite razonable, nuestra capacidad de vivir en sociedad.