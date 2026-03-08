Revista Dominical

Le dijeron que su ‘regalo’ de 15 años era un embarazo: ‘Vivíamos muy limitados, pensé que me iban a echar de la casa’

‘Ya no hay fiesta, ya no hay nada’, le dijo su madre cuando se enteró del embarazo. Esta es la historia de Lucía, quien debió alimentar a su bebé con agua de arroz a falta de apoyo económico.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Menor de 11 años llegó embarazada a centro médico.
Imagen ilustrativa. Cuando una adolescente queda embarazada, suele apartarse del sistema educativo para encargarse del bebé. (Jonathan Jiménez)







8M8 de marzoEmbarazo adolescenteViolencia contra la mujer
Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

