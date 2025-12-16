Embarazos en adolescentes encienden alerta en Pacífico Central

Barranca y Quepos son las zonas que registran mayor aumento de embarazo en la adolescencia.

Una tendencia al aumento en el embarazo en la adolescencia y en las infecciones de transmisión sexual (ITS) en jóvenes enciende las alertas en el Pacífico Central de Costa Rica.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó este martes que este comportamiento comenzó hace cuatro años y no ha cedido.

Entre 2020 y 2024 se reportaron 3.542 adolescentes embarazadas. Las zonas con mayores cifras son Barranca (473) y Aguirre-Quepos (459).

Además, en el primer semestre de 2025 se registraron 339 adolescentes que asistieron a su primera consulta por embarazo en toda la región.

A esto se le une un aumento de infecciones de sífilis y gonorrea.

Karolina Montero Torres, psicóloga clínica del Programa de Atención Integral a la Adolescencia de la Dirección de Red de Servicios de Salud de la región Pacífico Central (DRISSPC), señaló que ven esto con gran preocupación y tristeza, especialmente cuando el país venía reportando cifras cada vez menores. La especialista expresó que parte de esta reducción se explicaba por la educación sexual impartida en los centros educativos, la cual fue eliminada y sustituida por el Programa de Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia, y por la oferta de métodos anticonceptivos dirigida a esta población.

En busca de soluciones

Jessie Sandí Alvarado, enfermera especialista en salud mental del Programa de la Mujer de la DRISSPC, aseguró que ya se pusieron en marcha acciones que buscan atender el aumento en el embarazo y las ITS a estas edades.

Una de las acciones consiste en la capacitación del personal de salud que brinda atención directa a la población adolescente en los establecimientos de salud de la región Pacífico Central. Así, cualquier profesional puede ofrecer consejería en estos temas y realizar el tamizaje ETRA (Evaluación de Tamizaje de Riesgo Adolescente).

Este instrumento consiste en un cuestionario que se aplica a las adolescentes para clasificar su situación de riesgo en cinco dimensiones:

Violencia

Sexualidad

Salud reproductiva

Adicciones

Disfunción psicológica y determinantes sociales

Esta herramienta permite realizar el abordaje correspondiente en caso de detectarse algún riesgo.

El objetivo de esta certificación es ampliar y fortalecer la oferta de servicios de la CCSS en la atención de la salud sexual y reproductiva de la población adolescente, y facilitar un acceso más ágil y oportuno a métodos de anticoncepción.

Además, Ana Gómez, psicóloga del Programa de Atención Integral del Adolescente (PAIA) y de la DRISSPC, indicó que se trabaja en un plan piloto para que desde cada PAIA se capacite en estos temas al personal docente del Ministerio de Educación Pública de la región, quienes desarrollarán con estudiantes de décimo y undécimo año de secundaria el Programa de Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia.