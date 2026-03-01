Una región de Costa Rica registró una impresionante reducción en el embarazo adolescente: ¿cómo pasó?

La CCSS informó de que, en las redes de servicios de salud como Huetar Atlántica y Brunca, hubo una baja en embarazos adolescentes.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó una considerable disminución en el embarazo adolescente en la región Huetar Atlántica, donde el número de casos bajó en un 65%, según los resultados del Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA) correspondientes al 2025.

Asimismo, en la Brunca, la reducción fue de un 10% en los embarazos en menores de edad, al tiempo que la cobertura de atención diferenciada dirigida a esta población subió en un 44%.

Erick Calvo Carranza, coordinador del Programa de Normalización de Atención Integral a la Adolescencia, atribuyó los resultados al fortalecimiento del modelo enfocado en adolescentes que se ha implementado en el 80% de los establecimientos de salud.

La doctora Daniela Marchena Calderón comentó que los resultados obedecen al trabajo articulado, pues se certificaron los médicos prescriptores de métodos anticonceptivos y enfermedad obstetras.

Según Arelys Godínez Brenes, enfermera experta en salud mental del PAIA, se detectaron las necesidades de las personas adolescentes y por ello un equipo interdisciplinario les ofrece una atención adaptada a su etapa de vida, lo que también incidiría en los resultados del año 2025.

La información fue divulgada en una actividad realizada en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Equipos de las siete direcciones de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (DRIPSS), hospitales nacionales y el nivel central, intercambiaron avances, desafíos y buenas prácticas en la atención de personas adolescentes, informó la CCSS.

Reducción en el embarazo adolescente

Datos preliminares del Ministerio de Salud presentados en setiembre del 2025 y basados en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), revelaron una disminución en los nacimientos en mujeres adolescentes en Costa Rica.

Durante el 2024 se registraron 4.055 nacimientos en adolescentes, frente a los 4.560 en 2023, lo que representa una reducción aproximada del 11%. En ese momento, Salud no reveló cómo se comportaba la estadística en ese momento.