Madre a los 12: ‘Lloraba mucho porque no sabía qué era un embarazo’

Víctima de una situación de violencia intrafamiliar, Mariana aprendió qué era una gestación cuando la vivió en carne propia. Más de treinta años después, todavía carga las secuelas físicas y emocionales.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Imagen ilustrativa. Aunque los números de niñas embarazadas en Costa Rica han bajado este milenio, persisten cientos de casos al año.







