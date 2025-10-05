Columnistas

Cómo resolver el problema de las indispensables pruebas de paternidad

Antes de la ley, un menor representado por su madre debía pasar por un largo proceso judicial para que se declarara la paternidad

Por Nuria Marín Raventós

La Ley de Paternidad Responsable ha sido uno de los mayores avances en materia de defensa del derecho de toda persona a saber quién es su padre. Además, como lo dice su nombre, busca que los progenitores asuman su responsabilidad y, con eso, garantizarle al menor el cumplimiento de las obligaciones parentales económicas e, idealmente, socioafectivas.








Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

