Laboratorio de pruebas de paternidad en riesgo de cierre técnico por falta de presupuesto

Propuesta para el presupuesto de 2026 le asignaría ¢194 millones, 4,5 veces menos de lo que necesita para funcionar

Por Irene Rodríguez
funcionarios del Laboratorio de Genética Humana Molecular de la CCSS)y de la Unidad de Paternidad Responsable del TSE, realizaron una gira a la zona sur.
El Laboratorio de Genética Humana Molecular de la CCSS realiza giras a zonas alejadas cuando es necesario. En la foto, José Pablo Montes de Oca, director del laboratorio, en una visita a la zona sur. (Cortesía TSE )







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

