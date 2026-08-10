Revista Dominical

¿Qué está pasando en el Inamu? Reorganización cambiaría la forma en que se atiende la violencia contra las mujeres

En los últimos meses, el Inamu empezó a ejecutar una polémica reorganización que, según funcionarias y activistas, debilita la atención a las mujeres. Estas son las implicaciones de los cambios aprobados.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Fotos de Archivo
El Instituto Nacional de Mujeres, encargado de prevenir y atender la violencia de género, está aplicando una serie de cambios internos criticados por sectores feministas. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Instituto Nacional de MujeresInamuViolencia contra las mujeresCarolina Delgado
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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