Ministra sobre presunto acoso laboral en el Inamu: ‘A mí eso no me corresponde’

A lo largo de su gestión, desde mayo de 2022, Cindy Quesada Hernández ha impulsado una reestructuración en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) que, según defiende, busca modernizar los servicios.

En entrevista con Revista Dominical, se refirió al ambiente interno de la institución y atribuyó los presuntos casos de acoso laboral en el Inamu a problemas arrastrados de administraciones anteriores. Afirmó que, de persistir nuevas situaciones, estas no son responsabilidad suya, pues su papel como ministra rectora no contempla la atención directa de esas situaciones, sino que recae en la presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga Céspedes.

– A lo largo de su gestión, nos hemos enterado de salidas de personal clave, como especialistas en violencia contra la mujer. ¿Cómo es el clima laboral dentro de la institución?

– Creo que fortalecer la institución pasa por entender que una persona no es la dueña de la razón, de la verdad y del conocimiento. En Costa Rica hay muchas personas profesionales, aquí a nadie se le ha despedido, de hecho la reestructuración viene con más personal, se van a generar más plazas. Por eso le digo, los Puntos Violeta son absorbidos por el Inamu.

“Lo que pasa es que, me imagino y he sentido, algunas personas un poco incómodas con que, por ejemplo, me presenten un indicador de que ellos tienen que capacitar por año a 169 funcionarios públicos en violencia. Y yo digo, si tenemos 350.000 personas, ¿cuándo vamos a terminar?. Yo creo que ese indicador es absurdo para un mecanismo nacional de violencia.

“Me parece que, tal vez, no ha sido como tan fácil para ellas entender que el estatus quo, que tal vez era el que conocían por décadas, porque fueron 25 años del mismo nivel de gestión, y venir a una donde si pedimos evaluaciones, indicadores de resultado e impacto, pues le cambia a mucha gente la manera de hacer las cosas. En el caso de violencia, al menos ellas no han dejado de hacer absolutamente nada de lo que hacían antes y todos los nuevos procesos”.

– ¿Las salidas de personas especialistas del Inamu obedece, entonces, a diferencias teóricas o ideológicas?

– No. Por ejemplo, las que yo conozco, diría que es trabajo o porque les ha salido una nueva oportunidad (...). Que yo conozca, fue una (salida) y otra que no se ha ido, está en un permiso sin goce de salario.

– ¿Ha conocido de salidas por casos de acoso laboral durante su gestión?

– Uy, un montón, pero no durante mi gestión. Aquí los casos de acoso laboral son años que tiene esa institución, es terrible. Nosotros nos encontramos desde que llegamos como con siete.

“Lo que pasa es que gracias a Dios, mi querida, a mí no me corresponde. Eso le corresponde a la presidenta ejecutiva del Inamu. Lo que sí, yo les he ayudado y he colaborado a buscar la manera de cómo hacer más eficientes los procesos (...). Eso se sale completamente de mi rol".

