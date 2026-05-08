Nueva presidenta del Inamu presenta proyecto que recortaría territorio indígena de Këköldi

Exdiputada Carolina Delgado será presidenta del Inamu en el gobierno de Laura Fernández.

La exdiputada y nueva presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Carolina Delgado, propuso un proyecto para redefinir los límites de la Reserva Indígena Bribri de Këköldi que, según denunció una organización, reduciría su extensión en cerca de un tercio. El territorio se ubica en Cocles, cantón de Talamanca.

Se trata de la iniciativa tramitada bajo el expediente 25545 y presentada por la exliberacionista el 27 de abril del 2026, a pocos días de que expirara su periodo como diputada.

Delgado presentó el texto como “una ley que busca dar seguridad jurídica a la delimitación geográfica del territorio indígena de Këköldi”. Según la política, la definición de ese territorio se ha definido mediante decretos ejecutivos sin contar con estudios técnicos.

Esto, continúa, ha “generado conflictos territoriales, discordia social y violaciones al derecho a la propiedad privada”.

Sin embargo, según denunció el Bloque Verde, “aunque el texto del proyecto utiliza el término ”modificación", sus propias cifras evidencian un recorte significativo del territorio, pasando de 7.857 hectáreas a aproximadamente 5.386 hectáreas, lo que representa la pérdida de 2.471 hectáreas".

Según ese grupo, esto representaría una reducción aproximada del 31,5% de su extensión actual.

La organización señala que la propuesta de Delgado “busca revertir los avances logrados tras más de 15 años de litigio judicial que permitieron la restitución de tierras ancestrales legalmente reconocidas al pueblo indígena de Këköldi, incluyendo áreas que les brindan acceso al mar”.

Según el Bloque, el proyecto usa la situación de propietarios no indígenas de buena fe para justificar el recorte, pese a que la ley ya obliga al Estado a reubicar o expropiar e indemnizar esos terrenos.

La Nación intentó obtener la versión de la exdiputada Carolina Delgado. Sin embargo, tras atender la llamada y conocer el motivo, declinó referirse al tema. “En este momento no voy a dar ninguna posición”, indicó.

Casa ubicada en el territorio indígena Territorio indígena Këköldi. Imagen de archivo del 2022. (Cortesía Inder)

Alegan falta de consulta

La organización Bloque Verde sostiene que el proyecto no contempla medidas de reparación ni garantiza un proceso amplio de consulta.

El proyecto de ley posee un único artículo en que se redefine los límites, más dos transitorios.

El primero de ellos establece: “El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), serán responsables del financiamiento y demarcación territorial limítrofe de la Reserva Indígena Këköldi mediante amojonamiento especial conforme a los límites legalmente establecidos en la presente ley”.

Para la organización, esto no es suficiente para cumplir con el mandato de ley sobre las consultas a los pueblos indígenas cuando sus territorios se vean afectados.

“El Convenio 169 de la OIT establece que la consulta debe ser previa, libre e informada, es decir, debe realizarse antes de la formulación de este tipo de iniciativas y no cuando ya han sido presentadas”.

El Bloque Verde recordó que una sentencia de la Sala Primera anuló los decretos ejecutivos de 1996 y 2001, “que habían reducido ilegalmente el territorio, precisamente por no haber realizado la consulta previa obligatoria, y restableció los límites originales del territorio, incluyendo el área costera”.

“Al no haber sido consultada de manera previa, el proyecto vulnera el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales establecen que la consulta debe realizarse en todas las etapas del proceso, desde antes de la presentación de la iniciativa y durante su trámite”, finalizó el grupo en un comunicado

Carolina Delgado intentó ser candidata presidencial del PLN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Delgado fue legisladora del 2022 al 2026 por Liberación Nacional; incluso, intentó ser candidata presidencial verdiblanca, pero fue vencida por Álvaro Ramos.

Sin embargo, su acercamiento con el oficialismo fue evidente a lo largo de su mandato. Esto se confirmó con su reciente renuncia al liberacionismo tras la designación como presidenta ejecutiva del Inamu por parte de la presidenta electa, Laura Fernández.