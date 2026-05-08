Política

Nueva presidenta del Inamu presenta proyecto que recortaría territorio indígena de Këköldi

Organización señala que la comunidad perdería una tercera parte de su territorio

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Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández presentó su gabinete
Exdiputada Carolina Delgado será presidenta del Inamu en el gobierno de Laura Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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