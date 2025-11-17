Revista Dominical

¿Por qué ‘nadie’ en Costa Rica escucha música de artistas nacionales?

Un nuevo estudio sobre el Top 200 de Spotify en Costa Rica revela una punzante realidad: la música tica no entra en las preferencias locales. Descubra por qué hemos dejado de apoyarla y conozca las bandas que están cambiando esta tendencia.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Grupo Malpaís
La música tica representa el 0% de las preferencias en las listas de reproducción locales de Spotify, aunque la calidad y el esfuerzo de los artistas nacionales en el escenario sigue latente. (Cortesía Entretenimiento Universal)







