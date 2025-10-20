Spotify estrena esta nueva función: active las alertas y disfrute más música en vivo

Nuevas funciones para seguir locales de conciertos en Spotify. REMITIDA / HANDOUT por SPOTIFY Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/10/2025

Spotify incorporó una nueva función que permite seguir los locales de conciertos preferidos directamente desde la aplicación. Con esta herramienta, los usuarios podrán conocer con facilidad la programación de los próximos eventos musicales y descubrir nuevos espacios en su zona.

La plataforma de contenido en streaming amplió sus opciones para conectar la música con el entorno cercano. Desde marzo, había lanzado la lista personalizada “Conciertos cerca de ti”, que ayudó a más de 3 millones de personas a encontrar presentaciones de sus artistas favoritos.

Con esta nueva función, disponible tanto para usuarios Premium como gratuitos, las personas podrán guardar sus salas de conciertos favoritas en la biblioteca de la aplicación. Desde allí accederán a su calendario, sus próximos eventos y recibirán recomendaciones personalizadas de otros locales similares.

Spotify también rediseñó su canal de Eventos en Vivo, que ahora ofrece una apariencia renovada, recomendaciones inteligentes y actualizaciones diarias. Este espacio mostrará los conciertos más relevantes de cada zona, desde presentaciones íntimas hasta giras mundiales, integrando los gustos musicales y la ubicación del usuario.

Además, cuando una persona encuentre un concierto que le interese, podrá conectarse con el socio oficial de venta de entradas para concretar la compra. La empresa destacó que seguir los locales favoritos no solo facilita la organización de eventos, sino que también apoya a los espacios que promueven la música en vivo.

