Spotify estrena esta nueva función: active las alertas y disfrute más música en vivo

La plataforma incorporó una herramienta para conocer la agenda de los recintos musicales y descubrir nuevos espacios cercanos.

Por Europa Press
Spotify lanzó una herramienta para seguir locales de conciertos y mantenerse al día con su programación.
Nuevas funciones para seguir locales de conciertos en Spotify. REMITIDA / HANDOUT por SPOTIFY Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/10/2025 (SPOTIFY/SPOTIFY)







