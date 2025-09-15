Spotify agrega a su versión gratuita funciones que antes eran exclusivas para usuarios premium: estas son las novedades

Spotify amplió las funciones en su versión gratuita y ya permite elegir canciones, escuchar listas compartidas y personalizar portadas.

Spotify modificó su versión gratuita y ahora permite a los usuarios reproducir canciones específicas sin depender del modo aleatorio. Esta medida representa uno de los cambios más significativos desde el lanzamiento de la plataforma.

Hasta ahora, quienes usaban la versión gratuita no podían escoger canciones puntuales. Solo podían acceder a listas de reproducción en modo aleatorio. Esa limitación diferenciaba claramente el servicio gratuito de la suscripción premium.

LEA MÁS: Spotify confirma subida de precios y promete mejoras en la plataforma

Con el nuevo ajuste, los oyentes pueden buscar y reproducir cualquier canción o podcast desde la aplicación, incluso si no pagan por el servicio. Spotify detalló que basta con presionar el botón de reproducción para comenzar a escuchar el contenido elegido.

Más funciones Premium ahora disponibles gratis

La empresa señaló que esta actualización busca facilitar el acceso a la música, crear conexiones entre artistas y oyentes, y mejorar la experiencia para quienes no tienen una cuenta de pago.

Entre las herramientas ahora habilitadas para usuarios gratuitos se encuentran:

Acceso directo a canciones y listas compartidas por otras personas en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Al hacer clic en el enlace, el contenido se abre automáticamente en la aplicación.

La opción de crear listas de reproducción personalizadas , con título y canciones seleccionadas por el usuario. Luego, la plataforma sugiere otros temas relacionados, que se pueden agregar de forma inmediata.

, con título y canciones seleccionadas por el usuario. Luego, la plataforma sugiere otros temas relacionados, que se pueden agregar de forma inmediata. La posibilidad de personalizar la portada de la lista de reproducción , eligiendo colores, imágenes y efectos de texto. Esta función está activa en 128 mercados a nivel mundial.

, eligiendo colores, imágenes y efectos de texto. Esta función está activa en 128 mercados a nivel mundial. Acceso a las letras de canciones con solo deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Todas estas características eran exclusivas de Spotify Premium, pero ahora forman parte de la versión gratuita. La plataforma señaló que el objetivo es ofrecer mayor control sobre lo que escucha cada persona, sin necesidad de pagar.

Algunas funciones siguen siendo exclusivas

Spotify recordó que los usuarios gratuitos también pueden descubrir música adaptada a distintos momentos del día con herramientas como las daylist. Además, continúan disponibles opciones como el radar de novedades y la lista de descubrimiento semanal.

Sin embargo, ciertas funciones avanzadas continúan siendo exclusivas para los suscriptores de pago. Entre estas se encuentran el audio sin pérdidas y las listas generadas por inteligencia artificial, así como la reproducción sin anuncios.

Spotify amplía las funciones para cuentas gratuitas. (Canva/Canva)

LEA MÁS: ¿Cómo borrar la memoria de un teléfono Samsung? Este truco libera espacio con un solo clic

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.