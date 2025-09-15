Viva

Spotify agrega a su versión gratuita funciones que antes eran exclusivas para usuarios premium: estas son las novedades

Explore todos los detalles de la nueva actualización y sáquele provecho a la popular plataforma

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Spotify amplió las funciones en su versión gratuita y ya permite elegir canciones, escuchar listas compartidas y personalizar portadas.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSpotifyFunciones nuevasSpotify gratis
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.