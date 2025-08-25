Economía

Spotify confirma subida de precios y promete mejoras en la plataforma

Spotify también está trabajando en un nuevo nivel de suscripción Music Pro, que incluiría contenido con un audio de mayor calidad

Por Europa Press
En abril de este año, Spotify alcanzó los 678 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que ha crecido hasta los 696 millones de usuarios en julio. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)







