Revista Dominical

Perezosa muere tras ser atropellada en Desamparados; su cría sobrevivió al parto

Una perezosa embarazada murió tras ser atropellada en Desamparados, pero su cría sobrevivió; centro de rescate lanza llamado urgente

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Por Fernando Chaves Espinach
Bebé perezoso sobreviviente al atropello de su madre en Desamparados.
Bebé perezoso sobreviviente al atropello de su madre en Desamparados. (Rescate Wildlife Rescue Center-Zoave/Cortesía de Rescate Wildlife Rescue Center-Zoave)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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