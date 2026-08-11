Perezosa muere tras ser atropellada en Desamparados; su cría sobrevivió al parto

Una hembra de perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni) murió luego de ser atropellada en Desamparados, San José, pese a la atención veterinaria que recibió en el Rescate Wildlife Rescue Center-Zoave. El animal estaba en una etapa avanzada de gestación y dio a luz pocas horas después de su ingreso.

Según un comunicado de prensa del centro de rescate, funcionarios de la Fuerza Pública trasladaron al animal durante la madrugada. La perezosa presentaba un trauma craneal y una fractura de mandíbula.

Durante la valoración veterinaria, el personal descubrió que la hembra estaba próxima a dar a luz. Una ecografía confirmó que la gestación estaba prácticamente a término y las radiografías mostraron que la cría ya se encontraba en el canal de parto.

Rescate Wildlife Rescue Center-Zoave compartió imágenes del tratamiento de una perezosa embarazada atropellada en Desamparados; su cría sobrevivió, ella no. (Rescate Wildlife Rescue Center-Zoave /Cortesía de Rescate Wildlife Rescue Center-Zoave)

“Los esfuerzos del equipo veterinario permitieron que la madre diera a luz de manera natural”, indicó el comunicado. El nacimiento ocurrió aproximadamente ocho horas después del ingreso y la cría nació viva.

La condición de la madre, sin embargo, era crítica debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el atropello. Murió unas 24 horas después de haber llegado al centro de rescate.

La cría permanece bajo atención veterinaria. Por tratarse de un animal recién nacido que perdió a su madre pocas horas después del parto, su pronóstico es reservado.

“El objetivo es brindarle los cuidados necesarios para favorecer su desarrollo, reduciendo al máximo la habituación al ser humano, con la esperanza de que en el futuro pueda completar un proceso de rehabilitación y regresar a la vida silvestre”, indica la gacetilla de prensa.

Bebé perezoso sobrevive tras atropello mortal de su madre

El riesgo de las carreteras para los animales silvestres

El caso también pone de manifiesto el impacto de la infraestructura vial sobre la fauna silvestre. Las carreteras atraviesan y fragmentan hábitats y obligan a los animales a cruzarlas para desplazarse entre zonas de alimentación, refugio y reproducción.

El comunicado de Rescate Wildlife Rescue Center-Zoave señaló que reducir la velocidad y conducir con precaución en lugares donde existe presencia de fauna silvestre puede disminuir el riesgo de atropellos.

Los pasos y puentes de fauna constituyen otra herramienta para facilitar el desplazamiento de los animales, pero el centro de rescate advierte que estas medidas deben acompañarse de acciones para conservar y restaurar la conectividad entre hábitats y proteger los corredores biológicos.

La planificación y construcción de infraestructura vial también debe considerar las rutas de desplazamiento de la fauna, agrega el comunicado.

Perezosa murió tras ser atropellada en Desamparados, su cría sobrevivió (Isabel Hagnauer/Rescate Wildlife Rescue Center)

Este 4 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó, en segundo debate, un proyecto de ley que busca exigir que toda infraestructura pública, sea obra nueva o existente, garantice un paso seguro para los animales silvestres.

Se trata de una medida obligatoria y prioritaria para los puntos críticos donde los estudios técnicos demuestren que las carreteras fragmentan hábitats naturales y ponen en peligro a especies de fauna terrestre y acuática.