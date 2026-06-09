Política

Diputados salvan del archivo proyecto para garantizar pasos de fauna en el país

Impulsada por el exdiputado Ariel Robles, la iniciativa avanzó parcialmente antes de quedar entrabada tras la ruptura de cuórum por parte de oficialistas y afines para evitar una eventual sanción contra el exlegislador Fabricio Alvarado, señalado por presunto acoso sexual

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Por Sebastián Sánchez
Con aportes de la Fundación The Clean Wave y la Asociación SalveMonos se construirán 20 pasos de fauna en Playa Grande en Santa Cruz, Guanacaste. Octubre 2023
Nuevo plazo cuatrienal para el proyecto que busca crear pasos de fauna en Costa Rica. (Cortesía )







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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