Política

Estos son los 22 proyectos que no se conocieron por el sabotaje a la sesión legislativa para salvar a Fabricio Alvarado

La ausencia coordinada del bloque chavista-fabricista y sus aliados impidió alcanzar el cuórum necesario, frenó la discusión de 22 proyectos de ley y evitó que el Congreso avanzara en una eventual sanción ética contra Fabricio Alvarado

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Por Sebastián Sánchez
22 proyectos no pudieron votarse en segundo debate debido a la falta de cuórum que salvó a Fabricio Alvardo de una eventual sanción. El oficialismo faltó en bloque.
22 proyectos no pudieron votarse en segundo debate debido a la falta de cuórum que salvó a Fabricio Alvardo de una eventual sanción. El oficialismo faltó en bloque. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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