Estos son los 22 proyectos que no se conocieron por el sabotaje a la sesión legislativa para salvar a Fabricio Alvarado

22 proyectos no pudieron votarse en segundo debate debido a la falta de cuórum que salvó a Fabricio Alvardo de una eventual sanción. El oficialismo faltó en bloque.

La Asamblea Legislativa no pudo conocer 22 proyectos de ley por falta de cuórum para sesionar el 27 y el 28 de abril, debido a la estrategia del bloque oficialista integrado no solo por los ocho diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), sino también por una serie de aliados, cuyos pactos permitieron salvar a Fabricio Alvarado de una eventual sanción por un presunto abuso sexual.

Luego de conocer el caso de Alvarado, el Congreso tenía previsto conocer los siguientes proyectos de ley para votarlos en segundo debate, lo cual fue imposible en ambos días.

Esta es la lista que deberá ser conocida por la próxima Asamblea a partir del 1° de mayo, de mayoría oficialista:

24.215: Pretende excluir nuevamente del ámbito de aplicación de la Ley General de Contratación Pública los contratos administrativos suscritos con sujetos de derecho internacional público, incluyendo de manera expresa a la Cruz Roja. 23.166: Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructuras. 24.393: Ley para la promoción y el cumplimiento de los estándares de calidad en los laboratorios. El proyecto plantea que los laboratorios, sean públicos o privados, que realicen pruebas genéticas moleculares deberán estar acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación o contar con su respectivo reconocimiento. 24.651: Ley de traslado de recursos no retirados del FCL al régimen no contributivo. Dispone que los recursos del Fondo de Capitalización Laboral que no sean retirados dentro de un plazo de diez años, contado desde el fallecimiento de la persona afiliada o pensionada, se trasladen al Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 24.541: Ley del derecho al olvido oncológico. La ley busca garantizar el derecho al olvido oncológico para evitar la discriminación de personas que superaron cáncer en su reinserción social, económica, laboral, financiera y en el acceso a servicios de salud. 24.996: El proyecto plantea suprimir la disolución automática de las sociedades morosas del impuesto a las personas jurídicas y sustituirla por una figura de inmovilización legal. 23.194: Ley para la no sujeción de las Asociaciones de Desarrollo Comunal al cobro del Impuesto al Valor Agregado. 24.234: Ley para eficientizar el levantamiento de secreto bancario en las investigaciones penales. El proyecto plantea fijar un plazo de diez días naturales para atender las solicitudes de secuestro, registro o examen cuando estas se refieran a información bancaria. 24.766: Inclusión de la educación ambiental en la Ley Fundamental de Educación. 23.982: Ley para la promoción de la autonomía de la voluntad en los procesos de divorcio y en la unión de hecho. El proyecto elimina el plazo de seis meses para el divorcio por incompatibilidad, facilita el cese de la unión de hecho por acuerdo y ajusta el artículo 60 para que solo regule la separación judicial por mutuo consentimiento. 23.868: Ley de fomento a la bioeconomía. El proyecto tiene como objeto fomentar la bioeconomía como la producción, utilización, conservación y regeneración de recursos biológicos. 23.968: Ley para el fortalecimiento y modernización del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme). 24.547: La iniciativa busca regular la subcontratación de servicios en la Administración Pública, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, así como el pago de la póliza de riesgos de trabajo, y estableciendo sanciones por su incumplimiento. 24.639: Ley para sancionar las conductas violentas en carreteras. 24.808: Ley para fortalecer el apoyo al sector cultural mediante el establecimiento de habilitaciones legales para el Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados. 24.880: El proyecto pretende fortalecer la prestación de servicios públicos especializados con enfoque de género, articulados desde las municipalidades, para garantizar derechos, erradicar la discriminación y promover una vida libre de violencia. 24.878: Ley para habilitar el traslado de domicilio electoral por medios digitales. 24.761: Aprobación del contrato de financiamiento N.° 9653-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima. Proyecto considerado como prioritario por la presidenta electa, Laura Fernández. 25.094: Tiene como propósito de que las personas jurídicas puedan incorporar el correo electrónico para notificaciones mediante mecanismos simplificados, sin requerir reformas notariales. 24.744: Creación de espacios cardioprotegidos. Busca implementar en espacios con alta afluencia de público y espacios de concentración masiva de personas la utilización de desfibrilador externo automático. 25.228: Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para financiar el Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica. 25.291: Proyecto considerado como prioritario por la presidenta electa, Laura Fernández. Estos fondos se utilizarían para la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.