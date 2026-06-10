Revista Dominical

Nogui Acosta: ‘Tenemos que ir hacia el IVA como elemento básico para generar ingresos’

El exministro de Hacienda y líder del oficialismo en el Congreso consideró que es necesario analizar cómo se cobra el IVA y las exenciones que existen para la canasta básica.

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Por Roger Bolaños Vargas
I Summit Nacional de Competitividad.
El exministro Nogui Acosta considera necesario discutir sobre una nueva forma de cobrar la canasta básica. (Cortesía CPC)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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