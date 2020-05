Los hijos de la pareja se preocuparon mucho ante la situación, pues conocen la volátil relación que mantienen ambos, aunque por supuesto, también se quieren mucho. En entrevista telefónica, Isabel narró su sorpresiva experiencia ante lo que, parecía, sería una crisis de intolerancia permanente: “Efectivamente, ha sido un ejercicio de paciencia mutua que no siempre tiene éxito. Nos peleamos hasta por la oreja de la taza de café, que debe servirse de manera que él pueda accesarla con la mano que tiene habilitada, y yo a veces por despiste la pongo para el otro lado y ya me arma aquel ‘mosquero’ y yo le contesto que yo no la puse así y entonces él me dice ‘¿diay, entonces quién, si no fuiste vos?', y bueno así pasamos pero no es una cuestión tan habitual como antes, cuando yo venía por pocos días. Hay una gran ventaja: no es lo mismo el confinamiento en San José, que en el campo, aquí hay mucho verdor, mucho donde salir a caminar, mucha naturaleza. Todo eso ayuda. Pero lo más importante y lo que más me llena es que lo que antes me mortificaba tanto, cosillas de ese tipo, como los Melaza, ahora lo asumo y aunque de momento uno se irrita, prácticamente las tonterías me pasan como por encima y no me echo a perder el día, ni el rato. Son muchos años juntos, obviamente estamos en el otoño de nuestras vidas y ya ves, el bendito covid-19 me enseñó lo que más de 30 años no lograron: a conocerme mejor yo, a ser una mejor versión de mí misma, a estar en paz y proyectarle a él sosiego y paz... hasta donde sea posible, por ejemplo un día de estos tuvimos un miche porque él pone CNN en inglés y yo prefiero verlo en español, entonces es un pleito por el control remoto del tele... lo peor es que se pone a traducirme y ya yo le digo ‘ay qué colerón, a mí ni me digás lo que está diciendo ese viejo idiota de Trump’, entonces ya al rato me dice ‘Tomá el bendito control, poné lo que querás’, claro, como una hora después. Pero ve como te estoy contando esto, muerta de risa, y no es que estemos seniles, diay esa ha sido la dinámica siempre, solo que ahora extrapolo todo lo bueno que también vivimos, como estar el uno para el otro, como dicen ahora, ‘pa las que sean’ cuando hay alguna contingencia o alguno tiene un problema. El ‘covid’ nos asustó porque él es paciente de alto riesgo, pero ¿ves? por dicha ahí está fregando ¡porque está bien!"