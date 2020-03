“Para mí el bien más preciado es el tiempo, no sé si es generacional o una deducción lógica, yo hace rato no invierto tiempo en ligar a la antigua, con estos apps uno va más rápido y al grano, aunque no está uno exento de que a la hora del encuentro físico, lo que uno se encuentra no es lo que espera, pero al menos yo desarrollo tácticas de ‘huida’ si algo no me gusta. Con todo lo que está pasando, definitivamente tendré que poner en pausa las posibles relaciones que pueda tener por medio de las apps, porque eso igual te pasa en la vida real, es una lotería. Pero no, no es para tanto, vivo con mi abuelita de 79 años y ya solo eso me hace abstenerme de ligar de ninguna forma física, pues no me perdonaría ser puente para que mi abuela se vaya a contagiar, pues está en la población de más riesgo. Con o sin apps, yo practico el sexo seguro desde siempre, pero con el coronavirus, nada es seguro, entonces prefiero la abstinencia, tampoco es cosa del otro mundo”.