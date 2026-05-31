Revista Dominical

Alguien tiene que hacerlo: Estos son los trabajos más peligrosos de Costa Rica

Rescatar el cuerpo de mineros atrapados en una cueva, atender el colapso de un puente, detener una toma ilegal de combustible, manejar una emergencia con explosivos y analizar muestras de tuberculosis; los trabajos más riesgosos del país

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Por Roger Bolaños Vargas
Materiales Peligrosos Bomberos
Estos son trabajos que muy pocos tienen la disposición y la capacitación para desempeñar, pero al final, alguien tienen que hacerlos. Por eso, 'Revista Dominical' habló con ellos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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