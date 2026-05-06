Sucesos

Emergencia por nube de cloro en Heredia: había químicos enterrados a tres metros

Bomberos trabaja en la escena para ubicar los recipientes enterrados. Una persona fue trasladada por afectación respiratoria.

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Por Yucsiany Salazar
Uno de los bomberos se acercó al sitio donde provenían los químicos para controlar la situación.
Uno de los bomberos se acercó al sitio donde provenían los químicos para controlar la situación. (Bomberos/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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