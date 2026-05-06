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Nube de color amarillento que sale de contenedor provoca emergencia en Heredia

De forma preliminar, las autoridades estiman que la emergencia se habría originado por una reacción química

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Por Yucsiany Salazar
Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
Bomberos atiende emergencia en Heredia. Imagen con fines ilustrativos. (Bomberos/Bomberos)







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BomberosReacción química
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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