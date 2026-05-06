Nube de color amarillento que sale de contenedor provoca emergencia en Heredia

Una nube de color amarillento saliendo de un contenedor encendió las alertas la mañana de este miércoles 6 de mayo en San Isidro de Heredia, contiguo al Plantel Van Der Laat, frente a una tarimera, cerca de la ruta 32.

La sustancia, catalogada como material peligroso, se liberó al ambiente y obligó la intervención del Cuerpo de Bomberos.

Al llegar al sitio, las unidades de la institución establecieron un perímetro de seguridad de al menos 100 metros, mientras se evacuaba a personas en los alrededores para evitar posibles afectaciones.

“Se trata de un incidente con materiales peligrosos, donde se ubica la fuente donde la nube de color amarillento sale expulsada al medio ambiente. Estamos con un radio de seguridad de aproximadamente 100 metros evitando cualquier afectación a personas cercanas”, explicó Bomberos.

De forma preliminar, las autoridades manejan que la emergencia se habría originado por una reacción química: uno de los materiales dentro del contenedor habría entrado en contacto con las lluvias de los últimos días, provocando la liberación de la nube.

Mientras avanzan las labores de control, personal del Ministerio de Salud se dirige al lugar para coordinar acciones con Bomberos y determinar la naturaleza exacta de la sustancia involucrada.

Pese a la magnitud del incidente, no se reportan personas afectadas. El perímetro de seguridad se mantiene activo como medida preventiva, mientras continúan los trabajos para controlar la situación.