Revista Dominical

Personaje del año 2025, el agente judicial: Lo que vive el OIJ, lo vive Costa Rica

Costa Rica nunca ha sido más insegura, pero los agentes del Organismo de Investigación Judicial han tenido que poner el pecho a las balas. Así sobrellevan esa carga.

Por Sofía Sánchez Ramírez y Roger Bolaños Vargas
17/12/2025, San José, Rio Azul, allanamientos en Linda Vista.
Este miércoles 17 de junio, agentes del OIJ realizaron varios allanamientos simultáneos en Linda Vista de La Unión. (Jose Cordero/José Cordero)







Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

