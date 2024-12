¿Le asusta ahorrar en un banco o cooperativa por miedo a una intervención financiera?

Dadas las recientes noticias sobre instituciones financieras intervenidas, no faltará quien piense que a lo mejor es más seguro hacer como la gente de antes, que guardaba el dinero debajo del colchón de la cama. Sin embargo, y aunque parezca obvio decirlo, ese escenario no es el más conveniente.

Rocío Aguilar, superintendente de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), explicó a La Nación que los recursos almacenados en un lugar físico no generarían intereses, lo que impide que sus dueños “conserven el valor del dinero en el tiempo”. Además, advirtió que mantener todos los ahorros en efectivo puede ser riesgoso, considerando los niveles de inseguridad que enfrenta Costa Rica.

Ante el temor por las intervenciones financieras, que pueden ocurrir en bancos estatales y privados, cooperativas, mutuales de ahorro y préstamo, casas de cambio u otras entidades bajo la supervisión de la Sugef, Aguilar señaló que estas situaciones representan aproximadamente el 2% de todos los activos del sistema financiero. También indicó que, en la mayoría de los casos, se logra una recuperación como parte del proceso de resolución bancaria.

Para Aguilar, es fundamental conocer quiénes son los administradores de las entidades financieras donde se depositan los ahorros, así como sus calificaciones y líneas de defensa, ya que son los responsables de gestionar “nuestros recursos y patrimonio”.

“Hay una institucionalidad que se mantiene íntegra, operando conforme un marco legal robusto que el país ha venido mejorando a lo largo de los últimos de los últimos años (...) Antes supervisamos al banco de forma individual y no entendíamos o no estábamos supervisando los riesgos de contagio que se le podían presentar con otras entidades de mercados financieros que no eran el banco. Ahora el país, en materia de bancos, cuenta con cuatro entidades sistémicas de superintendencias que otorgan una vigilancia mucho más reforzada”, finalizó la superintendente.

