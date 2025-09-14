Revista Dominical

Las deudas del Frente Amplio con la izquierda: la clase trabajadora y las costas

El poco arrastre del Frente Amplio fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) han llevado a que sectores de izquierda lo señalen como otro partido “progresista cultural o woke” desesperado por acceder al poder, pero desconectado de la realidad

Por Roger Bolaños Vargas y Julián Navarrete Silva
El Frente Amplio participará en sus sextas elecciones mientras consolida su madurez política en medio de un cambio generacional y contradicciones. Así es como un partido “se hace adulto”.
La decisión del Frente Amplio sobre la convención y las formas de elegir candidatos a presidente y diputados se tomó en la asamblea del partido, celebrada este sábado. (La Nación/La Nación)







