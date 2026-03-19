Revista Dominical

La otra guerra en el Golfo: el daño ambiental que puede durar décadas

Estas son las posibles consecuencias para el planeta de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se extiende por Medio Oriente.

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Por Fernando Chaves Espinach
Puente destruido sobre el río Litani en Líbano por ataques de Israel.
Puente destruido sobre el río Litani en Líbano por ataques de Israel. (KAWNAT HAJU/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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