Huracán Melissa causa pérdidas por $20.000 millones en Jamaica y afecta a millones de personas.

El huracán Melissa en Jamaica causó pérdidas económicas equivalentes al PIB anual, unos $20.000 millones, lo que será un “yugo” para la economía, según la ONU.

Por AFP
Una montaña de basura tras el huracán Melissa, en Petit-Goave, a unos 68 km (42 millas) al suroeste de Puerto Príncipe, el 31 de octubre de 2025.
Una montaña de basura tras el huracán Melissa, en Petit-Goave, a unos 68 km (42 millas) al suroeste de Puerto Príncipe, el 31 de octubre de 2025. (CLARENS SIFFROY/AFP)







