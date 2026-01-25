Revista Dominical

Guía de usuario contra la desinformación

Como ya se aproximan las elecciones, más vale estar preparado para no ahogarse en las noticias falsas. Esta es una serie de pasos que puede tomar para entender y contrarrestar los mecanismos desinformativos

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri
Impacto de redes sociales, celular, adicción al celular, ataque de pánico por ansiedad generada por noticias y contenidos de redes sociales
Las redes sociales, accesibles en cualquier dispositivo electrónico, son el principal terreno en que se propaga la desinformación. (Shutterstock/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DesinformaciónElecciones 2026
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.