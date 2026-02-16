Revista Dominical

¿Futuros diputados del PLN impulsarán jornadas 4-3? Esto responde el jefe de fracción

En entrevista con ‘Revista Dominical’ el futuro jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, aclaró la postura que tomarán los 17 diputados verdiblancos a partir del 1.° de mayo

Por Roger Bolaños Vargas

La propuesta para implementar las jornadas excepcionales 4-3 ha dado tumbos por la Asamblea Legislativa desde hace muchos años, y el gobierno de Rodrigo Chaves la tomó como una de sus iniciativas más importantes. Sin embargo, las fracciones del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) han presentado una férrea oposición a la propuesta, al considerarla contraria a los derechos de los trabajadores.








