¿Futuros diputados del PLN impulsarán jornadas 4-3? Esto responde el jefe de fracción

La propuesta para implementar las jornadas excepcionales 4-3 ha dado tumbos por la Asamblea Legislativa desde hace muchos años, y el gobierno de Rodrigo Chaves la tomó como una de sus iniciativas más importantes. Sin embargo, las fracciones del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) han presentado una férrea oposición a la propuesta, al considerarla contraria a los derechos de los trabajadores.

No obstante, la oposición liberacionista no es tajante: en junio del 2025, el jefe de bancada, Óscar Izquierdo, y el entonces candidato presidencial, Álvaro Ramos, presentaron un proyecto alternativo, el cual propone que cada empresa tenga que realizar una votación interna entre sus empleados antes de aplicar dichas jornadas extraordinarias.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ve inviable que el proyecto de jornadas 4-3 del gobierno sea aprobado antes de que termine el periodo de la actual Asamblea Legislativa, el próximo 1.° de mayo. En ese caso, el debate recaerá sobre los diputados que asuman funciones en dos meses y medio, entre ellos, los 17 legisladores que tendrá el Partido Liberación Nacional (PLN).

Por ese motivo, Revista Dominical le consultó al futuro jefe de fracción verdiblanco, Álvaro Ramírez, si su bancada impulsará las jornadas 4-3 y, en caso de hacerlo, si apoyarán la propuesta del gobierno de Laura Fernández, o solamente respaldarán la iniciativa planteada por Izquierdo y Ramos.

Ramírez respondió sin titubear: “Nosotros estamos y seguimos estando en contra de la versión original de ese proyecto del gobierno y la Unidad Social Cristiana, porque sentimos que la propuesta no tiene suficientes garantías para los trabajadores. Si se va a tocar el tema de jornadas, tiene que hacerse en el marco de una negociación entre ambas partes, tiene que lograrse un equilibrio entre los intereses de las empresas y los trabajadores”.

Álvaro Ramírez afirma que están a favor de las jornadas 4-3, pero no de cualquier proyecto. (Jose Cordero/José Cordero)

Para el diputado electo, las jornadas excepcionales solo deberían aplicarse a empresas de manufactura, especialmente las que operan en zonas francas, ya que estas ocupan un mercado particular, tienen estándares de calidad muy altos y controles muy estrictos sobre la salud de los trabajadores.

Además, el futuro jefe de fracción reafirmó que las jornadas 4-3 solo se pueden aplicar en las empresas si los trabajadores lo aprueban; por ese motivo, los verdiblancos proponen que se realice una votación secreta “revisada por un ente externo, que puede ser el Ministerio de Trabajo”.

Ramírez considera que las jornadas excepcionales solo deberían aplicarse en empresas de manufactura altamente calificada. (Foto: Cortesía Riverpoint Medical)

Asimismo, Ramírez sostiene que deben haber una “adecuada compensación para los trabajadores”, así como un informe semestral de salud ocupacional al Concejo de Salud Ocupacional, de manera que se evalúe el impacto de las jornadas extraordinarias.

“Si hay impactos negativos, eventualmente se puede suspender la autorización para usar esas jornadas”, condicionó el futuro congresista.

Ramírez recalcó que su fracción se sentará a evaluar y estudiar los textos actuales de los proyectos, pero aclaró que bajo ningún concepto aceptarán un retroceso en materia de derechos laborales.

“Ningún cambio en materia de jornadas puede hacerse sin el consentimiento de los trabajadores”, acotó.

