Revista Dominical

Filomena Navas: Esta es la historia de la primera mujer indígena declarada Benemérita de la Patria

La Asamblea Legislativa otorgó el título de mayor prestigio a esta mujer indígena, oriunda de Buenos Aires, por su legado social. Conozca su historia.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Filomena Navas
Filomena Navas (1926-2006) fue declarada Benemérita de la Patria por su contribución en el reconocimiento de los derechos indígenas y femeninos. (Alonso Tenorio/Facebook)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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