Áncora

Graciela Moreno es declarada Benemérita de las Artes Patrias: Estos fueron sus aportes a Costa Rica

Directora del Teatro Nacional por 29 años, impulsó la profesionalización de las artes y la apertura de importantes espacios. Conozca su trabajo.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Graciela Moreno
Graciela Moreno (Facebook/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Graciela Moreno Ulloadanzadanza contemporáneaTeatro Nacional
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.