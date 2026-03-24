Política

Diputados declaran beneméritas de la patria a Francisca ‘Pancha’ Carrasco y Filomena Navas

Primera mujer en formar parte del ejército de Costa Rica, fue asistente del general en jefe, Juan Rafael Mora Porras; también se le dio ese honor a la líder indígena Filomena Navas Salazar

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Por Aarón Sequeira
Pancha Carrasco Día de la Heroína
El año pasado, la Asamblea Legislativa declaró el 8 de abril como Día Nacional de la Heroína Francisca "Pancha" Carrasco. Ahora, la declararon benemérita de la patria. (Archivo LN/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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