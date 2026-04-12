Revista Dominical

Este escándalo en el mejor restaurante del mundo reconfiguró la manera en la que se cocina (hasta en Costa Rica)

Un escándalo en la cima de los restaurantes renueva críticas contra violencia y abusos en el gremio, que algunos cocineros consideran su ‘prueba de fuego’.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Restaurante Noma, cinco veces calificado como el mejor del mundo, en 2023. (Jason Loucas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GastronomíaCocinaRestaurantes costarricensesNoma
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.