– Yo estuve presente, a mí no me lo contaron, yo estuve presente cuando el Presidente Carazo le dijo al Fondo Monetario Internacional: “Si no me dan más dólares, yo imprimo colones”. A pesar de que lo tratamos de convencer un grupo de profesores de la Universidad de Costa Rica (UCR) no hubo manera de que el señor entendiera que había que hacer un ajuste fiscal, y la razón que él daba, creo que la palabra que usaba eran “los detonadores”, en referencia a que como había una guerra en Nicaragua la gente se podía molestar, etc etc, pero la verdad es que todo eso se dio porque el gobierno se puso a gastar a mano suelta, él nunca estuvo de acuerdo en realizar un ajuste fiscal importante, diay, nosotros sabemos lo que pasa cuando no hay ajustes fiscales ante déficits de esa magnitud.