Revista Dominical

Estados Unidos persigue minerales críticos para ‘no quedarse atrás’ de China: Este es el rol que Costa Rica tomaría en la pugna

Un alto enviado de EE. UU. visitó Costa Rica, Panamá y Guyana para discutir “seguridad energética y minerales críticos”. ¿Cuál es el papel de nuestro país en esas discusiones?

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Por Sofía Sánchez Ramírez
China domina el mercado de tierras raras, vitales para la industria tecnológica y militar. Su control genera tensiones geopolíticas.
China domina el mercado de tierras raras, mineral crítico para la industria tecnológica y militar. Su control genera tensiones geopolíticas. (Canva/Canva)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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