Economía

Estados Unidos anuncia alianzas sobre tierras raras con la Unión Europea, Japón y México

Las tierras raras tienen multitud de aplicaciones: desde vehículos eléctricos hasta discos duros, turbinas eólicas y misiles

EscucharEscuchar
Por AFP
.
Estados Unidos identificará con México, la UE y Japón los minerales críticos que les interesan y los precios mínimos para su importación. (OLIVER CONTRERAS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosTierras rarasUnión EuropeaJapónMéxico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.