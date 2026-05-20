Economía

China anuncia negociación con Estados Unidos para reducir aranceles por miles de millones de dólares

Las dos principales economías del mundo pasaron gran parte de 2025 enzarzadas en una guerra comercial cada vez más intensa

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Por AFP
Trump Xi
Al confirmar otro resultado de la cumbre entre Xi y Trump, el ministerio manifestó que China comprará 200 aviones al gigante aeroespacial estadounidense Boeing, aunque no especificó de qué modelo. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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