China y Estados Unidos deben promover la gobernanza de la inteligencia artificial, dice canciller chino

El presidente de China, Xi Jinping, gesticula mientras se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a los jardines de Zhongnanhai en Pekín el 15 de mayo de 2026.

Beijing, China. China y Estados Unidos “deberían trabajar juntos para promover el desarrollo y la gobernanza de la IA”, dijo este martes el portavoz del ministrio chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

Guo explicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, abordaron la semana pasada durante su cumbre en Beijing la cooperación en inteligencia artificial, pese a la feroz rivalidad entre sus países por esta tecnología en rápida evolución.

“Los dos jefes de Estado mantuvieron conversaciones constructivas sobre cuestiones relacionadas con la IA y acordaron poner en marcha un diálogo intergubernamental sobre inteligencia artificial”, afirmó Guo, confirmando de esa forma unas declaraciones previas del secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent.

Como grandes potencias en este ámbito, los países también deberían colaborar “para garantizar que la IA sirva mejor al progreso de la civilización humana y al bienestar común de la comunidad internacional”, añadió Guo.

Antes de la cumbre entre Trump y Xi, los analistas señalaron que los temores sobre armas autónomas, ciberseguridad y la amenaza de nuevas armas biológicas diseñadas con IA eran preocupaciones compartidas.

En 2024, Xi acordó con el predecesor de Trump, Joe Biden, que los seres humanos deben seguir teniendo el control de la decisión de lanzar armas nucleares.

Sin embargo, dado que China está decidida a reducir la ventaja de Estados Unidos en este sector estratégico, hasta ahora se ha producido poca cooperación adicional.

La Casa Blanca acusó recientemente a entidades chinas de llevar a cabo intentos de robo de tecnología estadounidense a “escala industrial”, mientras que Beijing bloqueó la adquisición por parte del gigante tecnológico Meta de una herramienta de agentes de IA fundada en China.

Al mismo tiempo, la amenaza que la IA representa para la ciberseguridad se ha puesto de relieve con Mythos, un nuevo y potente modelo que la startup estadounidense Anthropic no hizo público para evitar que fuera explotado por piratas informáticos.

Bessent declaró el jueves a la CNBC que Washington y Beijing establecerán un “protocolo” sobre el camino a seguir en materia de IA, en particular “para asegurarse de que actores no estatales no puedan hacerse con estos modelos”.

Las “dos superpotencias mundiales de la IA van a empezar a hablar”, dijo Bessent.