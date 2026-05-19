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China y Estados Unidos deben promover la gobernanza de la inteligencia artificial, dice canciller chino

Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, abordaron la semana pasada durante su cumbre en Beijing la cooperación en inteligencia artificial. ¿Qué sigue ahora?

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Por AFP
El presidente de China, Xi Jinping, gesticula mientras se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a los jardines de Zhongnanhai en Pekín el 15 de mayo de 2026.
El presidente de China, Xi Jinping, gesticula mientras se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita a los jardines de Zhongnanhai en Pekín el 15 de mayo de 2026. (EVAN VUCCI/AFP)







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