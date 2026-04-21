Ciencia

Tierras raras: los minerales invisibles que sostienen la tecnología moderna y desatan una disputa global

Estos minerales, clave en celulares y energías limpias, impulsan una creciente competencia entre potencias por su control

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Por O Globo / Brasil / GDA
Tierras raras, minerales estratégicos
La creciente demanda de tierras raras intensifica la disputa global por recursos esenciales para tecnología, energía y defensa. (Shutterstock/Shutterstock)







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O Globo

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