Tierras raras: los minerales invisibles que sostienen la tecnología moderna y desatan una disputa global

La creciente demanda de tierras raras intensifica la disputa global por recursos esenciales para tecnología, energía y defensa.

Las llamadas tierras raras, un grupo de 17 minerales, se convirtieron en piezas clave para la tecnología actual y la economía del futuro. Aunque su nombre sugiere escasez, estos elementos abundan en la corteza terrestre. Su verdadero desafío radica en la baja concentración y en la complejidad de su extracción.

Estos minerales aparecen dispersos en la naturaleza. Presentan alta reactividad. Se oxidan al contacto con el aire y reaccionan con el agua. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los depósitos con valor comercial contienen entre 2% y 8% de óxidos. Esa cifra limita su explotación rentable.

El neodimio destaca como uno de los más importantes. Permite fabricar imanes permanentes con una fuerza hasta 640 veces superior a su peso. Estos componentes resultan esenciales en dispositivos electrónicos. Los teléfonos inteligentes dependen de ellos para altavoces, micrófonos y sistemas de vibración. También intervienen en cámaras con lentes más delgadas y precisas gracias al lantano.

La relevancia de estos minerales crece con el avance de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la movilidad eléctrica. Elementos como disprosio y terbio ayudan a estabilizar sistemas electrónicos. Otros, como el itrio y el cerio, se emplean en investigaciones avanzadas. Además, materiales como el galio y el germanio permiten desarrollar chips de alta velocidad.

El impulso hacia energías limpias aumenta la demanda. Un automóvil eléctrico requiere hasta seis veces más minerales que uno convencional. Una turbina eólica terrestre necesita nueve veces más recursos que una planta a gas. La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda global de estos elementos se cuadruplicará hacia 2040.

En este escenario, China domina el mercado mundial. Produce cerca del 70% de las tierras raras y concentra el 90% del refinado. También controla el 94% de la fabricación de imanes. Su liderazgo responde tanto a la disponibilidad de reservas como a una estrategia estatal sostenida durante décadas.

El país asiático desarrolló una ventaja tecnológica significativa. Cuenta con miles de patentes relacionadas con estos minerales. También invirtió en educación e investigación especializada. Este avance implicó costos ambientales. La extracción genera residuos tóxicos y contaminación de suelos y aguas.

Las tensiones geopolíticas aumentaron con el control chino del suministro. En 2010, el país redujo exportaciones en 40%. Incluso suspendió envíos a Japón durante una disputa territorial. Estas decisiones provocaron reacciones globales y cuestionamientos ante la Organización Mundial del Comercio.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados impulsan estrategias para reducir la dependencia. Promueven inversiones en nuevas minas y alianzas internacionales. También evalúan alternativas como el reciclaje de materiales. Sin embargo, reorganizar la cadena de suministro resulta complejo y costoso.

La disputa por las tierras raras también influye en la seguridad nacional. Estos minerales se utilizan en equipos militares avanzados. Incluso se detectó su presencia en aviones de combate estadounidenses. Esto evidencia la dificultad de sustituir el suministro chino en el corto plazo.

En paralelo, países con reservas relevantes buscan posicionarse. Brasil, por ejemplo, posee importantes depósitos. El tema forma parte de negociaciones internacionales y acuerdos estratégicos. La competencia por estos recursos se intensifica en un contexto de transformación energética y tecnológica.

A futuro, el acceso a estos minerales definirá el desarrollo de industrias clave. También marcará el equilibrio de poder entre las principales economías del mundo.

Las 17 tierras raras: minerales clave que impulsan la tecnología moderna

Las 17 tierras raras corresponden a un grupo de elementos químicos con propiedades similares que resultan esenciales para la tecnología moderna. Aunque se encuentran dispersas en la naturaleza, su valor radica en su capacidad para mejorar el rendimiento de dispositivos electrónicos, energías limpias y sistemas avanzados.

Estos elementos incluyen los 15 lantánidos, junto con el escandio y el itrio, y se utilizan en imanes, baterías, pantallas, telecomunicaciones y aplicaciones médicas.

Listado de las 17 tierras raras y su uso principal:

Cério (Ce): Se utiliza en pulido de vidrio, catalizadores y componentes electrónicos avanzados. Disprósio (Dy): Refuerza imanes en motores eléctricos y turbinas eólicas. Érbio (Er): Se emplea en fibras ópticas y telecomunicaciones. Escândio (Sc): Mejora aleaciones ligeras para la industria aeroespacial. Európio (Eu): Fundamental en pantallas LED y televisores por sus propiedades luminosas. Gadolínio (Gd): Se usa en resonancias magnéticas y aplicaciones médicas. Hólmio (Ho): Presente en láseres médicos y equipos especializados. Itérbio (Yb): Utilizado en dispositivos de memoria y láseres industriales. Ítrio (Y): Clave en superconectores, láseres y tecnología óptica. Lantânio (La): Mejora lentes ópticos y baterías recargables. Lutécio (Lu): Se usa en detectores médicos y tecnología de precisión. Neodímio (Nd): Esencial para imanes potentes en celulares y vehículos eléctricos. Praseodímio (Pr): Se emplea en imanes, motores y materiales aeronáuticos. Promécio (Pm): Tiene aplicaciones en baterías nucleares y dispositivos especializados. Samário (Sm): Se usa en imanes y reactores nucleares. Térbio (Tb): Mejora pantallas y dispositivos electrónicos. Túlio (Tm): Se emplea en equipos médicos portátiles y láseres.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.