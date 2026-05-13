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Estados Unidos envía a subsecretario de Estado en asuntos económicos a Costa Rica para ‘reforzar alianzas’ en energía y minerales críticos

El Departamento de Estado no detalló aún la agenda, pero funcionario manifestó interés en ampliar su presencia económica y tecnológica en Centroamérica y el Caribe.

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Por Sebastián Araya Delgado y Fernando Chaves Espinach
Jacob Helber, realizará una gira por Guyana, Panamá y Costa Rica
Jacob Helberg realizará una gira por Guyana, Panamá y Costa Rica (AFP/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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