Estados Unidos envía a subsecretario de Estado en asuntos económicos a Costa Rica para ‘reforzar alianzas’ en energía y minerales críticos

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de Estados Unidos, Jacob Helberg, anunció una gira por Guyana, Panamá y Costa Rica entre el 12 y el 16 de mayo.

La visita forma parte de una estrategia de Washington para fortalecer alianzas regionales en materia de seguridad energética y cadenas de suministro de minerales críticos.

“Rumbo a Guyana, Panamá y Costa Rica para mi primer viaje oficial a Centroamérica y el Caribe. Impulsaré la agenda económica del presidente fortaleciendo alianzas en materia de seguridad energética y minerales críticos, esenciales para la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos en nuestro hemisferio”, expresó Helberg en su cuenta de X.

Heading to Guyana, Panama, and Costa Rica for my first official trip to Central America and the Caribbean. I'll be advancing @POTUS's economic agenda by deepening partnerships on energy security and critical minerals—essential to American prosperity and security in our… https://t.co/JhNmQivsju — Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) May 12, 2026

El comunicado del Departamento de Estado dice que Helberg sostendrá reuniones bilaterales y participará en diversos eventos enfocados en “avanzar los intereses estadounidenses” y reforzar la cooperación hemisférica en sectores estratégicos como energía, infraestructura y tecnologías vinculadas a minerales esenciales para industrias de alta tecnología y transición energética.

La administración Trump ha reiterado su interés en desarrollar una agenda más intensa con respecto a cooperación en materia de seguridad, así como en comercio; asuntos mineros y de energía han protagonizado negociaciones en países como Argentina, pero ahora se expanden a Costa Rica.

La Cancillería costarricense no ha anunciado reuniones ni actividades relacionadas con la visita del subsecretario Helberg.

La gira, que no fue anunciada previamente, ya empezó. Helberg se encuentra ya en Guyana, donde la Embajada estadounidense comunicó: “Jacob Helberg llegó hoy a Guyana para reforzar el compromiso de Estados Unidos con la transformación económica del país. Estados Unidos se enorgullece de ser el principal socio de Guyana en energía, seguridad y comercio, aportando experiencia de clase mundial, prácticas empresariales transparentes y crecimiento sostenible. Esta visita demuestra el compromiso de profundizar la alianza económica entre Estados Unidos y Guyana y de abrir nuevas oportunidades para una prosperidad de largo plazo”.