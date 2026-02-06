Economía

Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos

Ambos países habían anunciado en noviembre un acuerdo marco para que Argentina abriera su mercado a productos estadounidenses a cambio de un recorte de los aranceles sobre algunas de sus exportaciones

AFP
A pesar de las comparaciones con Donald Trump, Javier Milei es considerado un emergente del antiestablishment y un libertario, en contraste con las posturas nacionalistas y proteccionistas del expresidente estadounidense.
Milei mantiene un férreo alineamiento con el Estados Unidos de Donald Trump.







