Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos

Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversión recíproco con Estados Unidos, informó este jueves 5 de febrero el canciller del país sudamericano, Pablo Quirno, sin dar detalles sobre su contenido.

Ambos países habían anunciado en noviembre un acuerdo marco para que Argentina abriera su mercado a productos estadounidenses a cambio de un recorte de los aranceles sobre algunas de sus exportaciones.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos”, informó en X desde Washington el canciller.

El ministro agradeció a su equipo y a las autoridades estadounidenses “por construir juntos este gran acuerdo” y concluyó “la Argentina será prospera”.

El presidente argentino, Javier Milei, replicó la publicación en su cuenta de X con la inscripción “MA&AGA” en referencia al slogan “hacer Argentina y America grande de nuevo”.

Milei mantiene un férreo alineamiento con el Estados Unidos de Donald Trump, y en octubre recibió de Washington una línea de ayuda financiera por $20.000 millones, un fuerte respaldo en medio de una crisis política y cambiaria previa a las elecciones legislativas, que su partido ganó.

El miércoles, ambos países habían firmado un acuerdo marco para el suministro de minerales críticos.