El fan que pedía una cámara prestada para entrar a los conciertos es hoy el fotógrafo oficial de los ‘chivos’

Su pasión por la fotografía nació de manera inesperada; pronto, se convirtió en un trabajo formal y, más que eso, en la muestra de que el talento se trae en la sangre. Es común ver en los conciertos nacionales e internacionales de Costa Rica a David Chacón en medio del público o en lugares privilegiados como el escenario o los camerinos.

Él es uno de los fotógrafos infaltables y más reconocidos en este campo gracias a la labor que realiza desde hace 14 años. Nunca ha estudiado fotografía, aprendió a la brava –o a la buena, según la perspectiva–.

Contó que como persona con Asperger, cuando algo le gusta, le pone toda su atención hasta el punto de ser algo persistente, pero eso fue bueno para él a la larga. Le ha tomado fotos a grandes artistas internacionales como Lady Gaga, Green Day, Metallica, Ricardo Arjona, Joaquín Sabina, Jesse & Joy, Chayanne, Calle 13…, y la lista sigue y sigue. Actualmente, si hay un concierto, David está ahí con su cámara en mano.

Los recintos de conciertos, como el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva son la oficina de trabajo del fotógrafo David Chacón. (Jose Cordero)

Antes de tomar una cámara fotográfica tuvo un trabajo estable. Sin embargo, siempre tenía “una leve pelea con los horarios, las oficinas y las estructuras”, así que su vida estaba destinada a ser emprendedor y su propio jefe, por mucho que esto costara.

Chacón toca la guitarra y estuvo en varias bandas de grunge y metal. Es un fan de hueso colorado de Nirvana y un inquieto en su vida. Dice que su sueño frustrado es estar en un escenario frente al público cantando, así que ahora vive esa ilusión a través del lente fotográfico.

Cuando decidió que ya no quería trabajar en una oficina, se le ocurrió poner un estudio de tatuajes, aunque no era tatuador. Después conoció a una persona que hacía artes marciales mixtas (MMA) y montó su propia academia, aunque nunca antes había escuchado hablar sobre este deporte. Sí, él no le tiene miedo a los retos ni a los cambios en su vida.

Aprendió solo a tatuar y a perforar, así como a practicar MMA. En su paso por áreas tan distintas, conoció a personas del medio musical del país. En el concierto que Megadeth dio en el 2010 en Costa Rica, se topó a un panameño que le contó que estaba trabajando en el espectáculo como prensa ya que tenía una radio web en su país y así consiguió una acreditación como corresponsal para cubrir el show. A David se le encendió una luz, vio una nueva oportunidad de emprendimiento y, de paso, una manera para aprovechar e ir de forma gratuita a los conciertos.

Para ese momento no había muchas plataformas digitales en nuestro país que brindaran información sobre espectáculos internacionales, solo medios tradicionales daban cuenta de los shows y se montó una página propia: Ticonciertos, que actualmente cuenta con más de 300.000 seguidores en Facebook.

En Ticonciertos anunciaba espectáculos y comenzó a hacer contactos con las productoras de conciertos y a hacer las coberturas. Todavía no había llegado la fotografía a su vida.

“Aprendí a hacer fotos cuando tatuaba. Tomaba las fotos de los tatuajes de los clientes y no quedaban tan mal. Para eso me había comprado una camarita de esas que eran de colores; yo tenía la turquesa. Con esa camarita fue que empecé a ir a los conciertos”, contó y, de paso, recordó que su primer chivo fue el de la banda Green Day en el estadio Saprissa en el 2010.

“Soy el músico frustrado que se veía en un escenario como cantante o guitarrista, con una banda. Como no lo logré, empecé a hacer las fotos de los conciertos. Es la forma más cercana de vivir mi sueño”. — David Chacón, fotógrafo

Chacón conoció un mundo fascinante y empezó a estudiar intensamente para aprender, aunque fuera solo. “Veía a los fotógrafos con sus grandes cámaras y me preguntaba por qué mis fotos no quedaban como las de ellos, así que investigué, vi tutoriales, bajé fotos para estudiarlas. Para personas como yo, las curvas de aprendizaje son muy rápidas porque nos vamos con todo a estudiar”, dijo.

Cuando descubrió este mundo, David dejó todo lo demás. Vivió de sus ahorros por un tiempo con la idea de aprender todo lo posible sobre su nueva pasión.

Asistir a los conciertos con una cámara prestada

Aunque le sirvió de mucho, la camarita turquesa no era nada comparada con el equipo que los fotógrafos profesionales llevaban a los conciertos; tenía que hacer algo para mejorar. Raquel, una amiga veterinaria, tenía una cámara Cyborg (de las que se le salía el lente) y él se la pedía prestada a cambio de regalarle cortesías de las que recibía para cubrir los conciertos.

David fue el único fotógrafo autorizado para retratar a Guns N' Roses, cuando la banda se presentó en noviembre del 2016. (David Chacon)

“Era un poquito más grande que la otra que llevaba, ya no me veía tan amateur. Sin embargo, las fotos seguían saliendo igual porque no llevé clases de fotografía. Nunca me visualicé como fotógrafo”, contó al rememorar que, cuando era niño, le decía a su mamá que quería trabajar como periodista o presentador de televisión.

Aunque no eran tomas profesionales, a los productores y a los músicos nacionales les gustaba el trabajo de David, así que poco a poco se fue haciendo un nombre hasta que llegó el momento en que lo contrataron para que fuera a registrar conciertos de artistas ticos. El pago era algo simbólico, apenas como para los viáticos, pero la intención de Chacón era practicar mucho y hacer su propio portafolio.

Para el 2012, ya había acumulado algo de experiencia pero aún no tenía un equipo adecuado para realizar el trabajo. Incluso así, gracias a lo que ya había publicado y los contactos que logró, lo contrataron para algo muy especial: las fotos en el concierto de Lady Gaga en el Estadio Nacional.

“Don Stockwell me contrató para que hiciera las fotos porque hay artistas que andan de gira y muchas veces no le dan acceso a la prensa para hacer las imágenes. En ese concierto en particular, solo había acceso para una persona para que se encargara de distribuir las fotos”, dijo.

Era su gran oportunidad; sin embargo, había un problema: faltaba una semana para el show y no tenía el equipo adecuado para el trabajo. Hasta que apareció un ángel que lo ayudó; esa persona es Karina Montoya, quien ahora es su esposa.

David y Karina tenían apenas unos meses de ser novios y ella, en una muestra de amor y fe en el trabajo de su pareja, le compró el equipo necesario para que pudiera hacer las fotos en el espectáculo.

Y así fue creciendo la popularidad de David, con nada más y nada menos que con las fotos oficiales en el único concierto que ha dado Lady Gaga en nuestro país. “Soy el músico frustrado que se veía en un escenario como cantante o guitarrista, con una banda. Como no lo logré, empecé a hacer las fotos de los conciertos. Es la forma más cercana de vivir mi sueño”, manifestó.

David Chacón es de los pocos fotógrafos que pueden captar a los artistas desde el escenario, como le sucedió con Karol G. (David Chacon)

Al fotógrafo le apasiona especialmente estar entre el público para reflejar lo que se vive desde esa perspectiva en el concierto. Toma fotos del artista desde el escenario o en el foso, también de la producción, la llegada de la estrella y hasta en los camerinos, pero disfruta más estar metido entre la gente.

Curiosamente, David siempre ha sentido una fascinación por el rock y el grunge, pero en su carrera ha sido uno de los espectadores más cercanos de todo tipo de espectáculos y de géneros musicales distintos. “Si hace unos años me hubieran preguntado qué tan cerca iba a estar de algún artista, tomándole fotos y viéndolo de cerca, no lo hubiera creído y menos sin pagar”, comentó.

La ilusión de ir a un concierto mutó con el tiempo. Conforme le fue gustando más la fotografía y descubrió el arte en ella, se ha dedicado a crecer en este ámbito.

Su pasión por la fotografía ha hecho que David Chacón coleccione cámaras, como esta especial que guarda con mucho cariño. (Jose Cordero)

El aprendizaje de Chacón ha sido todo un tema. Solo, tocando botones, experimentando y conociendo es como ha logrado que sus imágenes sean buenas. También, reconoce, en el camino se topó con personas muy generosas que en medio de las carreras de la cobertura de un concierto se tomaron el tiempo para explicarle y darle consejos.

“Aprendí a resolver, aprendí jugando con la cámara. Incluso, 14 años después todavía hay conceptos básicos que se me enredan”, manifestó. Recordó que la única vez que ha llevado una clase de fotografía fue hace unos cinco años; sin embargo, el profesor al darse cuenta de quién era David, más bien lo tomó como ejemplo para los demás estudiantes.

Conciertos a través del lente de la cámara

Desde las tarimas, David Chacón puede fotografiar a artistas como Natalia Jiménez desde otra perspectiva. (David Chacon)

David ha presenciado grandes espectáculos dentro y fuera del país, pero entre todos recuerda una situación que le pasó en Guatemala durante un concierto de Metallica.

Previo al show, a David lo acompañó un hombre de seguridad de la productora ya que el lugar donde fue el espectáculo era “complicado”. Se armó un caos, una parte del público que no podía ingresar botó un muro del estadio, comenzaron a entrar y el fotógrafo estaba en medio de toda la situación. Después, para empeorar las cosas, llegó un aguacero torrencial. “Me dije: saco las fotos a como dé lugar. A mí de un resfrío no me pasa”, recordó.

Entre todos los shows que ha presenciado, el espectáculo que más lo ilusionó fue ver a la banda estadounidense Foo Fighters, ya que él considera que es lo más cerca que pudo estar de escuchar en vivo a Nirvana.

Además de ser fotógrafo especializado en conciertos, David Chacón también es mánager de artistas nacionales como el joven Kavvo. (Cortesía)

Además, gracias a su trabajo, ha tenido la oportunidad de conocer más a artistas que jamás se imaginó, dejándole un recuerdo muy positivo de ellos, como le sucedió cuando departió de cerca con Bad Bunny durante su primera visita a Costa Rica en el 2018. “Conocí realmente su lado más humano. En ese entonces, había mucho paradigma en torno al reguetón y yo tenía esa impresión hasta que lo conocí y dije: ‘Este no es el caso’. Fue una gran lección para mí y a partir de ahí me hice fan suyo”, explicó.

Todas estas experiencias han calado en la vida de Chacón, quien se considera afortunado y bendecido por el trabajo que realiza.

Afirmó que cuando vuelve a ver todo el camino recorrido se impresiona de lo que ha pasado y dónde está en este momento. “Mis papás siempre me impulsaron mucho. Mi primera guitarra me la compró mi mamá con muchísimo esfuerzo. Entonces, al recordar todo eso y ver en la posición de privilegio en la que estoy, solo tengo palabras de agradecimiento incluso para el David de 14 años que nunca aflojó”.

Gracias a su trabajo, David Chacón es un fan privilegiado que puede ver los conciertos desde las tarimas. (Cortesía)

El camino de la fotografía le ha abierto otras puertas, como la de convertirse en mánager de artistas. Así, aventurero como es y sin saber la teoría pero sí la práctica, hace varios años trabajó mano a mano con el dúo Pacho y Gía, que tuvo grandes oportunidades en la industria.

Actualmente, es el representante del joven cantante Kavvo, a quien apoya y dirige en temas musicales, artísticos y, ¿por qué no?, también de la vida. Además, está pronto a firmar a otros artistas.

“Esta faceta también la estoy disfrutando muchísimo porque me sigue teniendo cerca al tema de mi sueño de estar en un escenario, dentro de un estudio de grabación, haciendo estrategias de mercadeo y renovándome todos los días en temas de la industria musical”, manifestó.

A sus 44 años, el fotógrafo se siente pleno y lleno de nuevas ideas a cada instante. Logró equilibrar dos pasiones suyas: la música y la fotografía, y gracias a eso vive feliz al lado de su esposa Karina y sus hijos, Kaleb y Kai.

David Chacó logró fotografiar de cerca a Ozzy Osbourne, en el concierto de Black Sabbath, que se realizó en el 2013. (David Chacon)

No cualquiera capta de tan cerca el carisma de Chayanne, uno de los chineados del público tico. David Chacón lo logró en uno de los conciertos del boricua en suelo tico. (David Chacon)

Por su trabajo, el fotógrafo David Chacón desarrolla una cercanía única con los artistas que vienen a conciertos, como lo hizo en el último show de Steve Aoki en Parque Viva. (David Chacon)

El trabajo de David Chacón en conciertos no solo es en grandes recintos del país, también capta espectáculos en teatros. (David Chacon)