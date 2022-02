Christian Nodal borró su tatuaje de Belinda: así fue como un fotógrafo lo evidenció en Costa Rica

En su concierto en Costa Rica del pasado fin de semana, el cantante Christian Nodal dejó ver que ha borrado todo rastro de Belinda en su vida... y en su cuerpo. Días después de que los artistas anunciaran que habían terminado su noviazgo y compromiso, el cantautor confirmó que su “ex” ya es cosa del pasado, pues se tapó el tatuaje que decía “Beli” y que tenía a un lado de su oreja derecha.

Los cuatro símbolos de los palos del naipe (oros, copas, corazones y bastos) sirvieron para ocultar las cuatro letras del nombre de quien en un momento fuera el gran amor de Nodal.

En el concierto que presentó el artista el sábado 19 de febrero en la Expo San Carlos, el público estaba ansioso por acompañar al cantante en su cabanga y muchas miradas estaban pendientes de cómo se iba a desenvolver el intérprete en escena, tras su sonada rupura sentimental. Entre los más atentos estuvo el fotógrafo costarricense David Chacón, quien gracias a su pericia reveló al mundo que Nodal se había tapado el tatuaje en cuestión.

El fotógrafo David Chacón fue el responsable de registrar el concierto de Christian Nodal en Costa Rica. Esta imagen, donde se evidencia el cambio en el tatuaje, ha sido replicada en varios medios internacionales. (David Chacon)

Una fotografía de Chacón ya ha sido replicada por medios internacionales dedicados a las noticias de farándula, como el popular programa El gordo y la flaca. En la instantánea, Chacón captó que Nodal se había hecho un nuevo tatuaje encima del que tenía con el nombre de Belinda.

La foto no fue obra de la casualidad: Chacón, quien tiene vasta experiencia en la cobertura de conciertos, contó que él siempre se prepara y estudia a los artistas con los que va a trabajar y por eso tenía pendiente captar una imagen del nuevo tatuaje.

“La foto viene mucho a raíz de mi estilo para trabajar. Me gusta fotografiar los conciertos por pasos, primero hago planos medios y abiertos porque me gusta ver la euforia del artista y del público. Conforme pasa el tiempo paso a tomar planos cerrados, que son muy importantes para darle a la gente imágenes que tal vez no pueden ver de largo”, explicó el artista que ha trabajado en grandes producciones de conciertos en Costa Rica, como fueron los espectáculos de Justin Bieber, Lady Gaga, Metallica, Iron Maiden, Ricardo Arjona y Chayanne, entre otros.

Christian Nodal tenía tatuado el nombre de su ex Belinda a un lado de su oreja derecha. En el concierto en Costa Rica mostró que lo había tapado. (Archivo/David Chacón)

“En este caso, por su ruptura y porque era del dominio público que tenía el tatuaje de Belinda, se especulaba mucho al respecto. Estuve buscando durante mucho tiempo el ángulo correcto y el momento exacto para hacer la foto”, agregó el fotógrafo.

La imagen la tomó Chacón gracias a que usó un lente 70/200 milímetros, lo que ayudó a que desde lejos pudiera captar bien el detalle.

Habrá que esperar a ver si ya Nodal se tapó o se borró los otros tres tatuajes que se hizo en su cuerpo para honrar el romance que tuvo con Belinda. Cuando cumplieron cuatro meses de noviazgo ambos cantantes se dibujaron en su piel el número cuatro; además Nodal se había plasmado en su cuerpo la leyenda “Utopía” (título del último disco de Belinda) con un corazón rojo y, por último, en el pecho tenía dibujados los ojos de la cantante.

Entre tanto, les compartimos otras de las fotografías que David Chacón tomó durante el concierto de Nodal en Costa Rica:

Christian Nodal logró una conexión especial con su público costarricense en San Carlos. (David Chacon)

El cantante Christian Nodal se mostró muy alegre durante su presentación en San Carlos. (David Chacon)

Las emociones estuvieron al máximo durante el concierto de Christian Nodal en Costa Rica. (David Chacon)

San Carlos recibió a Christian Nodal a pocos días de haber terminado su relación con Belinda. (David Chacon)

El fotógrafo David Chacón logró captar el llenazo en la Expo San Carlos durante el concierto de Christian Nodal. Foto: David Chacón.