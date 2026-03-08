Revista Dominical

El crudo relato de una madre ante el embarazo de su hija adolescente: ‘Creía que no debía ayudarla, que sintiera el ácido’

Cuando su hija comenzó a consumir drogas, la crianza de los nietos fue una imposición. Así fue como esta abuela debió asumir una segunda ronda de crianza.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Mano de bebé recién nacido con una mano adulta
Imagen ilustrativa. Las abuelas maternas suelen encargarse del cuido del bebé cuando la mamá no puede hacerse cargo. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
8M8 de marzoEmbarazo adolescenteViolencia contra la mujer
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.