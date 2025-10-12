Más niños y adolescentes son atendidos por intoxicaciones vinculadas al consumo de drogas

Centro Nacional de Control de Intoxicaciones registra un incremento en intoxicaciones vinculadas al consumo de drogas.

En los últimos cinco años, el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CNCI) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha atendido a 1.155 menores de edad por intoxicaciones relacionadas con el consumo de drogas.

Entre 2020 y 2024, las alertas aumentaron en un 148%, por el consumo de diversas sustancias, entre ellas alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis, licor de contrabando, metanfetaminas, crack e incluso fentanilo, que en 2025 se registró por primera vez en el quinquenio.

El año anterior marcó el pico más alto, con 288 atenciones, lo que equivale a un promedio semanal de 5,5 menores atendidos. Hasta agosto de 2025, se han contabilizado 168 casos.

Aunque las cifras varían según la sustancia, el incremento más significativo se observa en el consumo de marihuana, seguido por el alcohol y, en tercer lugar, las sustancias catalogadas como desconocidas.

Para el psiquiatra del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Luis Eduardo Sandí, el interés de los jóvenes por la marihuana se explica por una normalización generalizada. La juventud, dice, tiende a percibir cada vez menos riesgo en su consumo.

Entre 2020 y 2022, el alcohol se mantuvo como la principal causa de intoxicación entre menores. Sin embargo, en 2023 se registró la misma cantidad de atenciones por alcohol y por marihuana (87 cada una), y desde entonces la tendencia se inclina hacia el consumo de la segunda.

Aunque en menor medida, los casos de intoxicación por alcohol también crecieron. En este caso, un 102% hasta el 2024.

Las sustancias desconocidas constituyen la tercera causa más frecuente que requiere atención médica, en tanto drogas más fuertes, como la cocaína, el éxtasis o crack, se mantienen por debajo de los 16 casos anuales.

Según Andrey Solano Sancho, psicólogo de Casa Jaguar,—un centro residencial del IAFA que atiende a menores consumidores de sustancias psicoactivas— esto se explica porque los jóvenes perciben un mayor riesgo asociado a estas drogas.

“Todavía las personas menores de edad a uno le dicen: ‘Yo vapeo, yo consumo alcohol, tabaco, marihuana, pero coca (cocaína) nunca’”, manifestó.

Menores de entre 14 y 17 años

En los últimos años, la adicción a las drogas ha sido la causa más frecuente de intoxicaciones en menores de edad, según datos del CNCI. Aunque no es posible determinar con precisión la edad de los afectados por adicción, los jóvenes de entre 14 y 17 años representan el 74,6 % de todos los casos registrados en los últimos cinco años.

Luis Sandí señala que, en su consulta, suele atender estudiantes referidos por el sistema educativo.

Explica que la adicción, entendida como consumo compulsivo, es más común en sustancias como alcohol o crack, mientras que en el caso de la marihuana los jóvenes generalmente no presentan una adicción, sino que tienden a desarrollar una dependencia si el consumo se vuelve frecuente y reiterado.

Menores de cinco años

Aunque en menor medida, el CNCI también registra atenciones en bebés menores de un año y hasta de cuatro años, con 24 y 20 casos respectivamente en los últimos cinco años.

En general, las intoxicaciones en niños menores de cinco años son poco frecuentes y suelen deberse a accidentes domésticos o a intoxicación indirecta a través de la leche materna, cuando la madre consume drogas.

Los datos del CNCI evidencian que los accidentes constituyen la segunda causa más común de intoxicaciones entre menores.